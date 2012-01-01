Тарифы IP телефонии

Стоимость тарифных пакетов Виртуальной АТС Фонет для организации корпоративной телефонии для офиса, компании или бизнеса работающего в Украине и других странах. Также тариф коробочного решения - IP АТС Phonet

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Список основных функций Команда Компания Корпорация Коробочная версия
Подходит для количества пользователей 1-10 1-25 25+ 8+
Количество (предусм. в пакете) внутренних тел. номеров (сотрудников) 6 10 25 8
Количество (предусм. в пакете) внешних (город./мобил.) тел. номеров 3 6 12
Аудио запись звонков Есть Есть Нет Есть
История всех звонков компании и история звонков по сотрудникам Есть Есть Нет Есть
Список пропущенных звонков по которым не перезвонили Есть Есть Нет Есть
Статистика по звонкам компании Есть Есть Нет Есть
Система анализа рекламных кампаний Есть Есть Нет Есть
Показатели эффективности работы сотрудников Есть Есть Нет Есть
Настройка прав доступа сотрудников (просмотр, прослуш., удаление…) Есть Есть Нет Есть
Голосовая почта с доставкой на email Есть Есть Нет Есть
Перевод и парковка вызова Есть Есть Нет Есть
Сценарии приема звонков для рабочего/нерабочего/выходного времени Есть Есть Нет Есть
Переадресация вызова на мобильный или домашний тел. номер Есть Есть Нет Есть
Интерактивное голосовое меню (IVR) одноуров. Есть Нет Есть
Функция "Автосброс входящего звонка и автоперезвон" Есть Нет Есть
Отправка SMS с личного кабинета Есть Нет Есть
Интеграция со Skype (звонки за границу по тарифам Skype-business) Есть Нет Есть
Привязка Клиент-Сотрудник Есть Нет Есть
Call Catcher виджет заказа звонка для сайта (аналитика, карточка источника перехода) Есть Нет Есть
Суфлирование (подсказка сотруднику неслышная для клиента) Есть Нет Есть
Мини CRM Phonet (контакты, авто. всплывающая карточка, набор номера кликом) Есть Нет Есть
Интеграция с Bitrix24, 1С, AmoCRM, Мегаплан и др. Есть Нет Есть
Бесплатная запись голосовых приветствий 15 сек. 30 сек. 60 сек. 100 сек.
Номер в Call-Tracking для отслеживания эффективных рекламных источников + 45 грн + 45 грн + 500 грн
Линия в FMC для работы на мобильном телефоне (без платы оператору) +25 грн +25 грн +25 грн
Дополнительный пользователь (сверх предусмотренных в пакете) +15 грн +20 грн +15 грн +2 100 грн
Дополнительный номер (сверх предусмотренных в пакете) +30 грн +30 грн +30 грн бесплатно
Стоимость пакета со скидкой 30% 280
196
грн/мес		 570
399
грн/мес		 1140
798
грн/мес
 24 000
16 800
грн
Бесплатная корпоративная связь всех отделений Вашей компании! + Бесплатная
корпоративная связь всех
отделений Вашей компании!
Бесплатная установка, настройка и подключение к IP АТС! + Бесплатная
установка, настройка и
подключение к IP АТС!
Бесплатная индивидуальная запись голосового приветствия для Вашей компании! + Бесплатная
индивидуальная запись голосового
приветствия для Вашей компании!
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