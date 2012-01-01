Тарифы IP телефонии
Стоимость тарифных пакетов Виртуальной АТС Фонет для организации корпоративной телефонии для офиса, компании или бизнеса работающего в Украине и других странах. Также тариф коробочного решения - IP АТС PhonetПолучить консультацию
|Список основных функций
|Команда
|Компания
|Корпорация
|Коробочная версия
|Подходит для количества пользователей
|1-10
|1-25
|25+
|8+
|Количество (предусм. в пакете) внутренних тел. номеров (сотрудников)
|6
|10
|25
|8
|Количество (предусм. в пакете) внешних (город./мобил.) тел. номеров
|3
|6
|12
|∞
|Аудио запись звонков
|История всех звонков компании и история звонков по сотрудникам
|Список пропущенных звонков по которым не перезвонили
|Статистика по звонкам компании
|Система анализа рекламных кампаний
|Показатели эффективности работы сотрудников
|Настройка прав доступа сотрудников (просмотр, прослуш., удаление…)
|Голосовая почта с доставкой на email
|Перевод и парковка вызова
|Сценарии приема звонков для рабочего/нерабочего/выходного времени
|Переадресация вызова на мобильный или домашний тел. номер
|Интерактивное голосовое меню (IVR)
|одноуров.
|Функция "Автосброс входящего звонка и автоперезвон"
|Отправка SMS с личного кабинета
|Интеграция со Skype (звонки за границу по тарифам Skype-business)
|Привязка Клиент-Сотрудник
|Call Catcher виджет заказа звонка для сайта (аналитика, карточка источника перехода)
|Суфлирование (подсказка сотруднику неслышная для клиента)
|Мини CRM Phonet (контакты, авто. всплывающая карточка, набор номера кликом)
|Интеграция с Bitrix24, 1С, AmoCRM, Мегаплан и др.
|Бесплатная запись голосовых приветствий
|15 сек.
|30 сек.
|60 сек.
|100 сек.
|Номер в Call-Tracking для отслеживания эффективных рекламных источников
|+ 45 грн
|+ 45 грн
|+ 500 грн
|Линия в FMC для работы на мобильном телефоне (без платы оператору)
|+25 грн
|+25 грн
|+25 грн
|Дополнительный пользователь (сверх предусмотренных в пакете)
|+15 грн
|+20 грн
|+15 грн
|+2 100 грн
|Дополнительный номер (сверх предусмотренных в пакете)
|+30 грн
|+30 грн
|+30 грн
|бесплатно
|Стоимость пакета со скидкой 30%
|280
196
грн/мес
|570
399
грн/мес
|1140
798
грн/мес
|24 000
16 800
грн
+ Бесплатная
корпоративная связь всех
отделений Вашей компании!
корпоративная связь всех
отделений Вашей компании!
+ Бесплатная
установка, настройка и
подключение к IP АТС!
установка, настройка и
подключение к IP АТС!
+ Бесплатная
индивидуальная запись голосового
приветствия для Вашей компании!
индивидуальная запись голосового
приветствия для Вашей компании!